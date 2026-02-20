Haberler

Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti! Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında futbol hayatını sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttuğu belirtildi. Ronaldo'nun bu deneyiminin, takımın motivasyonunu artırdığı ve oyuncular arasındaki kardeşlik bağını güçlendirdiği ifade edildi. Sahur ve iftar sofralarına da katılan Ronaldo, oruç tuttuğu süre boyunca antrenmanlarına da devam etti.

  • Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında oynarken Ramazan ayında oruç tuttu.
  • Ronaldo, Müslüman takım arkadaşlarıyla birlikte sahur ve iftar sofralarına katıldı.
  • Ronaldo, oruç tuttuğu süre boyunca antrenmanlarına devam etti.

Futbol hayatını Suudi Arabistan'da devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun, takım arkadaşlarıyla birlikte oruç tuttuğu aktarıldı.

Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında devam eden Cristiano Ronaldo'nun, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tuttuğu öğrenildi.

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Al-Nassr'ın yıldızı, Ramazan ayında Müslüman takım arkadaşlarının deneyimini yaşamak ve onlara destek olmak için oruç tuttu.

SAHUR VE İFTAR SOFRALARINA KATILIYOR

Müslüman futbolcularla birlikte sahur ve iftar sofralarına katılan Portekizli yıldızın, oruç tuttuğu süre boyunca antrenmanlarına da devam ettiği aktarıldı. Bu deneyimin, takımın motivasyonunu artırdığı ve oyuncular arasındaki kardeşlik bağını güçlendirdiği belirtildi.

