Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti! Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu
Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında futbol hayatını sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttuğu belirtildi. Ronaldo'nun bu deneyiminin, takımın motivasyonunu artırdığı ve oyuncular arasındaki kardeşlik bağını güçlendirdiği ifade edildi. Sahur ve iftar sofralarına da katılan Ronaldo, oruç tuttuğu süre boyunca antrenmanlarına da devam etti.
SAHUR VE İFTAR SOFRALARINA KATILIYOR
Müslüman futbolcularla birlikte sahur ve iftar sofralarına katılan Portekizli yıldızın, oruç tuttuğu süre boyunca antrenmanlarına da devam ettiği aktarıldı. Bu deneyimin, takımın motivasyonunu artırdığı ve oyuncular arasındaki kardeşlik bağını güçlendirdiği belirtildi.