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2026 FIFA Dünya Kupası: Portekiz: 5 Özbekistan: 0

2026 FIFA Dünya Kupası: Portekiz: 5 Özbekistan: 0
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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Cristiano Ronaldo'nun iki gol attığı maçta Nuno Mendes ve Rafael Leao da skora katkı sağladı.

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nun 2. haftasında Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederken, Cristiano Ronaldo attığı iki golle maça damga vurdu.

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nun 2. haftasında Portekiz ile Özbekistan, Houston'daki NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Faslı hakem Jalal Jayed'in yönettiği maçın 6. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun golü ile Portekiz 1-0 öne geçti. 17. dakikada Nuno Mendes, frikikten attığı golle farkı 2'ye çıkarırken, 39. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cristiano Ronaldo ilk yarının skorunu belirleyen golü (3-0) kaydetti. İkinci yarıda da etkili olan taraf Portekiz oldu. 66. dakikada Abduvohid Nematov topu kendi kalesine gönderince skor 3-0'a geldi. 87. dakikada son sözü Rafael Leao söyledi ve Portekiz sahadan 5-0 galip ayrılarak 4 puanla liderliğe yükseldi.

Grubun son maçında Portekiz, Kolombiya ile karşılaşacak. Özbekistan ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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