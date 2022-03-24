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Portekiz oynadı, Bizim Çocuklar izledi! Yediğimiz goldeki görüntü saç baş yoldurdu

Haberler.com - Spor
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Portekiz oynadı, Bizim Çocuklar izledi! Yediğimiz goldeki görüntü saç baş yoldurdu

Portekiz'le karşılaşan A Milli Takım mücadelenin ilk bölümünde kendi yarı sahasından çıkmakta zorlandı. 15. dakikada Otavio'nun golüne engel olamayan Ay-Yıldızlı ekipte, futbolcularımızın pozisyonda reaksiyon verememesi sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz'le deplasmanda karşılaşıyor. Maça etkisiz bir görüntüyle başlayan Ay-Yıldızlı ekibin performansı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

SAVUNMAMIZ UYUDU

Mücadelenin 15. dakikasında Guerreiro'nun şutu direkten dönerken 2. topta savunmamız adeta uyudu. Pozisyonu takip eden Portekiz'in yıldızı Otavio topu ağlara gönderdi. Gol sonrası futbolseverler, Ay-Yıldızlı ekibin oyununu eleştirirken futbolcu seçimlerinden ötürü Stefan Kuntz'a da tepki gösterdi.

Portekiz oynadı, Bizim Çocuklar izledi! Yediğimiz goldeki görüntü saç baş yoldurduGörüntü: TRT 1

Portekiz oynadı, Bizim Çocuklar izledi! Yediğimiz goldeki görüntü saç baş yoldurduGörüntü: TRT 1

Portekiz oynadı, Bizim Çocuklar izledi! Yediğimiz goldeki görüntü saç baş yoldurduGörüntü: TRT 1

Portekiz oynadı, Bizim Çocuklar izledi! Yediğimiz goldeki görüntü saç baş yoldurduGörüntü: TRT 1

Portekiz oynadı, Bizim Çocuklar izledi! Yediğimiz goldeki görüntü saç baş yoldurduGörüntü: TRT 1

Haberler.com - Spor

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