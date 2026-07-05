Portekiz, İspanya maçının hazırlıklarını tamamladı
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın İspanya ile karşılaşacak Portekiz, Dallas'taki antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı idmanda taktik çalışmalar yapıldı.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın İspanya'yla karşılaşacak Portekiz, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Dallas'ta bulunan Washburne Stadı'ndaki antrenman teknik direktör Roberto Martinez yönetiminde gerçekleştirildi.
Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı antrenman ısınma koşuları ve istasyon çalışmasıyla başladı.
İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenmanda futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise İspanya maçının taktiği üzerinde duruldu.
Portekiz-İspanya mücadelesi yarın TSİ 22.00'de Dallas Stadı'nda oynanacak.