Portekiz efsanesi Jesus'u öve öve bitiremedi: Türkiye'de harika bir iş çıkardı

Portekiz'in eski milli futbolcusu Luis Figo, Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı İstanbul'a gelerek açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus hakkında da değerlendirmelerde bulunan Figo, "Jorge Jesus ilk yılında Türkiye'de harika bir iş çıkardı. Çok başarılı bir teknik adam. Onun için mutluyum. Kendisi harika bir teknik direktör" dedi.

Portekiz efsanesi Luis Figo, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı İstanbul'da harika bir atmosfer olacağına inandığını söyleyerek açıklamalarda bulundu.

"İLK YILINDA HARİKA İŞ ÇIKARDI"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a övgüler yağdıran Figo, "Jorge Jesus ilk yılında Türkiye'de harika bir iş çıkardı. Çok başarılı bir teknik adam. Onun için mutluyum. Fenerbahçe'nin ligde şampiyon olması biraz daha zor gözüküyor. Son haftalara girildi ve arada belirli bir puan farkı var. İnsanların onun burada görev almasından memnun olduğunu düşünüyorum. Kendisi harika bir teknik direktör" sözlerini sarf etti.

"INTER'I DESTEKLEYECEĞİM"

Şampiyonlar Lig'i finaline de değinen efsane futbolcu,c"Manchester City'de birçok arkadaşım var. Herkes Manchester City'nin kazanmak için favori olduğunu düşünüyor. Yoğun, heyecanlı ve rekabet dolu bir maç izleyeceğimize inanıyorum. Inter'de forma giydim. Bu yüzden tabii ki Inter'i destekleyeceğim. Umarım kazanabilirler" ifadelerini kullandı.