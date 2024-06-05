Polonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı'mızın EURO 2024 öncesi Polonya ile oynayacağı hazırlık maçı gerçekten heyecan verici olacak. Maçın yayın saati ve kanalı genellikle maçtan kısa bir süre önce futbolseverler tarafından merak edilmekte.

POLONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

10 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 21:45'te Polonya ile Türkiye arasında bir hazırlık maçı gerçekleşecek. Bu kritik müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak. A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. Heyecanla beklenen bu maçı takip etmek için TRT Spor'u izleyebilirsiniz!