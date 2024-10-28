Polonya'da Halter Şampiyonası'nda Milli Kadın Haltercilerden 4 Madalya Daha

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli kadın halterciler, 3 gümüş ve 1 bronz madalya daha kazandı.

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun akşam seansında 23 yaş altı kadınlar 55 kiloda Burcu Alıcı ile Cansel Özkan podyuma çıktı.

Koparmada Burcu Alıcı 85 kiloluk kaldırışıyla gümüş, Cansel Özkan da 83 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Burcu Alıcı, silkmede 103, toplamda da 188 kiloyla iki gümüş madalya daha elde etti.

Cansel Özkan ise silkmede 99 kiloyla dördüncü, toplamda da 182 kiloyla dördüncü sırada yer aldı.

Şampiyonada milli sporcuların madalya sayısı, 7 altın, 8 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 21'e ulaştı.