Polis Memuru Ramazan Şahin, Azerbaycan bayrağına gösterdiği hassasiyetle ödüllendirildi

Türkiye ile Ermenistan arasında oynanan şampiyonada Azerbaycan bayrağına göstermiş olduğu hassasiyet ve saygı nedeniyle Polis Memuru Ramazan Şahin, Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından başarı belgesi ile ödüllendirdi.

DÜZCE(İHA) – Türkiye ile Ermenistan arasında oynanan şampiyonada Azerbaycan bayrağına göstermiş olduğu hassasiyet ve saygı nedeniyle Polis Memuru Ramazan Şahin, Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne görevli polisler Türkiye- Ermenistan arasında oynanan UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçı giriş kontrolü için görevlendirilmişlerdi. Giriş noktasında bir vatandaşın üzerinde Azerbaycan bayrağı vardı. Vatandaştan Azerbaycan Bayrağına alıp göstermiş olduğu hassasiyet ve saygı nedeniyle görevli Polis Memuru Ramazan Şahin Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından başarı belgesi ile ödüllendirdi. - DÜZCE