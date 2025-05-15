Süper Lig'e hangi takım çıkacak! Nefes kesecek maçlar şifresiz kanalda
Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım play-off maçlarıyla belirlenecek. Sezonu 3. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük doğrudan finale yükselirken, İstanbulspor-Boluspor ve Erzurumspor FK-Bandırmaspor eşleşmeleriyle play-off heyecanı başlıyor. Galipler yarı finalde karşılaşacak ve kazanan, Karagümrük'ün rakibi olacak. Bugün oynanacak maçlar şifresiz kanalda yayınlanacak.
Trendyol 1. Lig'de Play-off heyecanı başlıyor. Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3. takım merak ediliyor.
NEFES KESEN MAÇLAR ŞİFRESİZ KANALDA
Format gereği sezonu 3. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük doğrudan play-off finaline yükseldi. Play-off eşleşmeleri ise İstanbulspor - Boluspor ve Erzurumspor FK - Bandırmaspor şeklinde oluştu.
Bu iki eşleşmenin galipleri yarı finalde karşılaşacak ve mücadeleyi kazanan takım play-off finalinde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.
İşte maç programı;
15 Mayıs Perşembe
- 16:00 Bandırmaspor - Erzurumspor (TRT Spor)
- 20:00 İstanbulspor - Boluspor (TRT Spor)