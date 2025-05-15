Süper Lig'e hangi takım çıkacak! Nefes kesecek maçlar şifresiz kanalda

Süper Lig'e hangi takım çıkacak! Nefes kesecek maçlar şifresiz kanalda
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Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım play-off maçlarıyla belirlenecek. Sezonu 3. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük doğrudan finale yükselirken, İstanbulspor-Boluspor ve Erzurumspor FK-Bandırmaspor eşleşmeleriyle play-off heyecanı başlıyor. Galipler yarı finalde karşılaşacak ve kazanan, Karagümrük'ün rakibi olacak. Bugün oynanacak maçlar şifresiz kanalda yayınlanacak.

Trendyol 1. Lig'de Play-off heyecanı başlıyor. Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3. takım merak ediliyor.

NEFES KESEN MAÇLAR ŞİFRESİZ KANALDA

Format gereği sezonu 3. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük doğrudan play-off finaline yükseldi. Play-off eşleşmeleri ise İstanbulspor - Boluspor ve Erzurumspor FK - Bandırmaspor şeklinde oluştu.

Bu iki eşleşmenin galipleri yarı finalde karşılaşacak ve mücadeleyi kazanan takım play-off finalinde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.

İşte maç programı;

15 Mayıs Perşembe

  • 16:00 Bandırmaspor - Erzurumspor (TRT Spor)
  • 20:00 İstanbulspor - Boluspor (TRT Spor)
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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