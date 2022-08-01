Pjanic için İtalya iddiası Barcelonalı Miralem Pjanic'in ismi İtalyan devleri Milan, Juventus, Napoli ve Fiorentina ile anılıyor. Barcelonalı Miralem Pjanic'in ismi İtalyan devleri Milan, Juventus, Napoli ve Fiorentina ile anılıyor. Son olarak Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merakla bekleniyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Juventus, Napoli ve Fiorentina, Bosna Hersekli yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor. Yeni sezon öncesinde bordo-mavili ekibin oynadığı hazırlık maçlarında oyuna ikinci yarıda dahil olan Pjanic'in, gelecek sezon Barcelona'da kalmasına zor gözüyle bakılıyor.Daha önce İtalya'da Roma ve Juventus formaları giyen Pjanic, geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlamış; görev aldığı 26 maçta, takımına 2 asistlik katkı sağlamıştı. Spor Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan Miralem Pjanic Napoli Milan Spor Haberler

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