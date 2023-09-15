Pınar Karşıyaka, Galatasaray'ı yenerek özel turnuvada galibiyet aldı
Pınar Karşıyaka, Antalya'da katıldığı özel turnuvada Galatasaray'ı 90-64 yenerek galibiyet elde etti. Yeni transferlerden Kelan Martin ve Vernon Carey etkili performans sergiledi.
İZMİR,
BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi evinde oynadığı ilk 3 hazırlık maçını kaybeden Pınar Karşıyaka, Antalya'da katıldığı özel turnuvada güçlü rakibi Galatasaray'ı 90-64 yendi. Maçta ilk periyodu 23-21 geride tamamlayan Kaf-Kaf, devreyi 40-36, üçüncü periyodu da 66-57 önde geçti. Sakatların da döndüğü Karşıyaka'da yeni transferlerden Kelan Martin 21, Vernon Carey 19 sayıyla oynadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor