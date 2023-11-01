Pınar Karşıyaka, EWE Baskets Oldenburg'u mağlup etti
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Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında Pınar Karşıyaka Alman ekibi EWE Baskets Oldenburg'u 85-83 yenerek grupta ikinci maçını da kayıpsız geçti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Saverio Lanzarini (İtalya), Mihkel Manniste (Estonya)
Pınar Karşıyaka : Kenan Sipahi 10, Martin 13, Hilliard 13, Vitto Brown 14, Carey 15, Thomas Akyazılı, Jaylon Brown 16, Furkan Haltalı 2, Hakan Sayılı 2
EWE Baskets Oldenburg : Russell 18, Leo 9, Schoormann 7, Williams 16, Izundu 13, Agbakoko 8, Foster, Manning 12, Ogbe, Wank
1. periyot: 18-22
Devre: 48-39
3. periyot: 65-66
Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında Pınar Karşıyaka Alman ekibi EWE Baskets Oldenburg'u 85-83 yenerek grupta ikinci maçını da kayıpsız geçti.
Müsabakanın ilk basketini bulmasına rağmen rakibinin 9-0'lık serisine engel olamayan Pınar Karşıyaka, ilk 4 dakikayı 9-2 geride geçti. Manning'in 3 sayılık basketiyle 7. dakikada farkı 10 sayıya (19-9) çıkaran konuk ekip, periyodu 22-18 önde bitirdi.
İkinci periyodun başında üst üste 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, 26-24 geride olduğu bölümden sonra 9-0'lık seriyle 15. dakikada 33-26 üstünlük kurdu. Aradaki farkı 13 sayıya (42-29) yükselten Pınar Karşıyaka soyunma odasına 48-39 önde gitti.
Üçüncü periyoda etkili başlayan EWE Baskets Oldenburg, 23. dakikada Russell'ın 3 sayılık basketiyle 51-51 eşitliği sağladı. Pınar Karşıyaka, rakibinin 58-53 üstünlük kurduğu müsabakada 65-64 öne geçmesine rağmen EWE Baskets Oldenburg periyodu 66-65 üstün bitirdi.
Karşılıklı basketlerle geçilen dördüncü periyodun son 2 dakikasına 79-79 eşitlikle girildi. Son bölümde Hilliard'la etkili olan Pınar Karşıyaka, müsabakayı 85-83 galip tamamladı.