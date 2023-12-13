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Pierluigi Collina'dan Halil Umut Meler için açıklama

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FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırdığı hakem Halil Umut Meler hakkında bir açıklama yayımladı. Ankara'da yaşanan olayı kınayan Collina, hakemlere yönelik şiddetin futbolun kanseri olduğunu ifade etti. Ayrıca, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya ve Halil Umut Meler'e gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırdığı hakem Halil Umut Meler için bir açıklama yayımladı.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırdığı hakem Halil Umut Meler için bir açıklama yayımladı.

İşte Collina'nın yaptığı açıklama;

"Halil Umut Meler çok iyi bir hakem ve çok iyi bir insan. Onu sahada çok fazla izledim ve U-20 Dünya Kupası'nda Arjantin'de onunla vakit geçirdim. Ne bir hakem ne de bir insan, Ankara'da yaşanan olayı tecrübe etmemeli. Halil sadece işini yapıyordu ve bir anda saldırıya uğradı.

"YERDE YATARKEN TEKMELENMESİ DEHŞET VERİCİ"

Yerde yatan Halil Umut'un saldırganlar tarafından tekmelenirken elleriyle başını koruduğu görüntü ve gözünün altındaki morluğun görüntüsü dehşet vericiydi. Ancak daha da korkunç olanı, alt liglerde sözlü ve fiziksel tacize uğrayan binlerce hakemin olduğunu bilmektir.

"FUTBOLUN KANSERİ"

28 Kasım'da Londra'da düzenlenen IFAB toplantısının ardından, hakemlere yönelik şiddetin, sözlü ve fiziksel tacizin futbolun hayatına mal olabilecek bir "kanser" olduğunu söyledim.

Bir hakem yanlış da olsa aldığı bir karardan dolayı dövülemez. Penaltı kararı nedeniyle arabası bombalanamaz veya ateşe verilemez. Ne yazık ki bu bir abartı değil, çünkü arabaların bombalanması ve ateşe verilmesi bazı ülkelerde çok nadir olmayan bir olaydır.

"HAREKETE GEÇMEK HERKESİN SORUMLULUĞU"

'Eski' bir hakem olarak FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya sözleri ve bizzat Halil Umut Meler'e gösterdiği dayanışma için özellikle minnettarım. Harekete geçmek, bir şeyler yapmak "güzel oyunu" seven herkesin sorumluluğudur. Çok geç olmadan, bu kanser futbolu öldürmeden önce..."

Kaynak: Haberler.com / Spor

Halil Umut Meler Spor Haberler

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