PGL 2. Grup'ta Ladik Belediyespor-Merzifonspor maçı 1-1 bitti

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Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 2. Grup'ta Ladik Belediyespor ile Merzifonspor 1-1 berabere kaldı.

Rahmi Güler Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Muammer Işık yönetti, yardımcılıklarını ise Aminenur Yıldırım ve Berat Korçam yaptı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında penaltı kazanan Merzifonspor, Bertuğ Doğramacı'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Ladik Belediyespor, 32. dakikada kazandığı penaltı atışında Ertan Miraç Ayyıldız'ın golüyle beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA