Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

PGL 2. Grup'ta Ladik Belediyespor-Merzifonspor maçı 1-1 bitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PGL 2. Grup'ta Ladik Belediyespor-Merzifonspor maçı 1-1 bitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 2. Grup'ta Ladik Belediyespor ile Merzifonspor 1-1 berabere kaldı. Merzifonspor 9. dakikada Bertuğ Doğramacı'nın penaltı golüyle öne geçti; Ladik Belediyespor 32. dakikada Ertan Miraç Ayyıldız'ın penaltısıyla beraberliği sağladı.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 2. Grup'ta Ladik Belediyespor ile Merzifonspor 1-1 berabere kaldı.

Rahmi Güler Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Muammer Işık yönetti, yardımcılıklarını ise Aminenur Yıldırım ve Berat Korçam yaptı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında penaltı kazanan Merzifonspor, Bertuğ Doğramacı'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Ladik Belediyespor, 32. dakikada kazandığı penaltı atışında Ertan Miraç Ayyıldız'ın golüyle beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...

Törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı

Yayına damga vuran Türkiye sözleri: Bizi hazırlıksız yakaladılar
O eski görüntülerinden eser yok! İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan'ın hali

O eski görüntülerinden eser yok! İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan'ın hali
8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar

8 yıl çalışıp parasını alamadı, dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar
Zonguldak'ta 3 madencinin öldüğü faciada 3 kişi gözaltında

Zonguldak'taki faciada 3 gözaltı
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında

Soruşturma genişliyor! İki iş insanı gözaltında
Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini

Kanlı saldırıyı duyunca üniformasını giyip intikam yemini etti
Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahneler

Bir dönem yenge deniyordu! Sahneleri olay oldu