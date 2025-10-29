PFDK'ya sevk edilen 152 hakem ne ceza alacak? Merak edilen soru yanıt buldu

Bahis skandalı kapsamında 152 hakem "bahis oynamak" suçlamasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. 57. maddeye göre yargılanacak hakemler, 3 aydan 1 yıla kadar men veya hak mahrumiyeti cezası alabilecek.

152 HAKEM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol dünyasını sarsan bahis soruşturması kapsamında 152 hakemi ve gözlemciyi PFDK'ya sevk etti. Bu isimler arasında Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan 22 üst klasman hakemi de bulunuyor. Sevk gerekçesi, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesinde yer alan "Bahis" yasağının ihlali oldu. Bahis skandalının ardından futbol kamuoyu, söz konusu hakemlerin ne tür yaptırımlarla karşılaşacağını merak ediyor.

3 AYDAN 1 YILA KADAR MEN VEYA HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi, futbolun içindeki kişilerin bahis faaliyetlerine katılmasını kesin şekilde yasaklıyor.

Maddenin ilgili kısmı şöyle;

"Futbolun içinde yer alan kişiler, futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynayamaz, oynanmasına aracılık edemez. Bu yasağı ihlal eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır." Bu çerçevede, PFDK'nın yapacağı inceleme sonucunda hakemler 3 ay ile 1 yıl arasında değişen cezalar alabilecek.

45 GÜNDEN FAZLA CEZA ALANLARIN HAKEMLİĞİ DÜŞECEK

Hakemlik kariyerleri açısından kritik bir eşik de bulunuyor. TFF Hakem Talimatı'na göre, 45 günden fazla hak mahrumiyeti veya men cezası alan hakemlerin lisansları otomatik olarak düşüyor.

Bu durum, bahis skandalına adı karışan çok sayıda hakem için meslekten men edilme anlamına geliyor. Disiplin süreci tamamlandığında, PFDK'nın vereceği kararlar doğrultusunda hakemlerin büyük bir kısmının kariyerine veda etmesi bekleniyor.