PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, 10 Ocak'ta oynanan Turkcell Süper Kupa finalindeki Galatasaray - Fenerbahçe maçında taraftarların neden olduğu saha olayları ile takım halinde kupa seremonisine katılmaması sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe toplam 1 milyon 320 bin TL para cezası uyguladı. Kurul aynı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'yi de 330 bin TL parayla cezalandırdı.

  • Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Kupa maçında Galatasaray'a 1 milyon 320 bin lira ve Fenerbahçe'ye 330 bin lira para cezası verdi.
  • Galatasaray'a taraftarının neden olduğu saha olayları için 220 bin lira ve kupa seremonisine katılmadığı için 1 milyon 100 bin lira ceza uygulandı.
  • Fenerbahçe'ye taraftarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 330 bin lira para cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Kupa maçında yaşananlar sebebiyle Galatasaray'a 1 milyon 320 bin ve Fenerbahçe'ye 330 bin para cezası verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lira para cezasına hükmettiği Galatasaray'a, kupa seremonisine katılmadığı için de 1 milyon 100 bin lira ceza uyguladı.

Disiplin Kurulu, aynı müsabakada Fenerbahçe'ye taraftarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 330 bin lira ceza verdi.

PFDK, çeşitli seplerden dolayı Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'a 480 bin lira, Amed Sportif Faaliyetler'e 300 bin lira, Sakaryaspor'a da 137 bin lira para cezası verdi.

Kurul, Alagöz Holding Iğdır FK sporcusu Gianni Bruno'yu rakip oyuncuya yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maçtan men ederken oyuncuya ayrıca 40 bin lira ceza kesti. Özbelsan Sivasspor forması giyen Özkan Yiğiter de rakip sporcuya yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası aldı.

Disiplin Kurulu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun Menemen FK mücadelesine çıkmaması sebebiyle Akdeniz ekibini 3-0 hükmen mağlup ilan ederken, 3 puanının da silinmesine hükmetti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Artık alıştı Galatasaray camiası, her kararda bir şey yapsada yapmasada cezayı otomatik yazıyor ondan sonra adaletten bahsediyor TFF den yapı. Galatasaray uluslararası mahkemelere dava açsın bu yapıya asaletli olmayı öğretmek için.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Yilmaz:

Fener geçen sene sahadan çekildi,ceza verildi mi tabiki hayır,bizim pısırık yönetim hala sessiz

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Ceza da bile 1. Sıra sizde. Şampiyonsunuz her yerde

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

bu ceza ne ya onlar için bir çerez parası neden kazançlar döviz cezalar tl oluyor aynınşekşlde takım lar döviz bazında kazanıyorsa döviz olarak da ceza keseceksiz 1 milyon tl ne yaa para mı gs nin 1 saniyelik kazancı şaka gibisin pdfk

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

