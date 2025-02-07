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PFDK, Kayserispor'a 318 Bin TL Ceza Verdi

PFDK, Kayserispor'a 318 Bin TL Ceza Verdi
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor'un Trabzonspor maçında talimatlara aykırı hareket etmesi nedeniyle toplamda 318 bin TL ceza verdi. Ayrıca, Kayserispor'un Sportif Direktörü Muhammed Türkmen de kırmızı kart görerek 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen hafta oynanan Trabzonspor maçında talimatlara aykırı hareket eden Kayserispor'a 318 bin TL ceza verdi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'a PFDK tarafından ceza geldi. PFDK'dan yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübünün, 1 Şubat 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/9. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca 150.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

PFDK ayrıca, Kayserispor-Trabzonspor maçında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kırmızı kart gören Sportif Direktör Muhammed Türkmen'e de ceza verdi. Kurul, Muhammed Türkmen'in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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