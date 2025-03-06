PFDK, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe, Galatasaray'ye çeşitli cezalar verdi. İki kulüp de para cezasına çarptırılırken, taraftarların da bir sonraki maçlar için elektronik biletlerine bloke kondu. Öte yandan yöneticiler Can Natan ve Fethi Pekin de para ile hak mahrumiyeti cezaları aldı. Ayrıca Göztepe para cezası alırken, Eyüpsporlu Caner Erkin ise 3 müsabakadan men edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kararları açıklandı. Kurul, Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı.
İKİSİNE DE PARA CEZASI
PFDK, Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe kulüplerine para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye 2 milyon, Galatasaray'a 1 milyon 570 bin, Göztepe'ye ise 168 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
YÖNETİCİLER DE NASİBİNİ ALDI
Disipline sevk edilen Galatasaray Kulübü yöneticisi Can Natan'a 23 gün hak mahrumiyetiyle beraber 750 bin lira, Fenerbahçe Kulübünün yöneticilerinden Fethi Pekin'e ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira para cezası verildi.
TARAFTARLARA BLOKE GELDİ
Sarı-kırmızılı kulübün kaleci antrenörü Yılmaz Yüksel'e de 58 bin 500 lira para cezasına hükmedildi. Ayrıca, Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarların bir sonraki maçta elektronik biletleri bloke edildi.
CANER'E 3 MAÇTAN MEN CEZASI
Eyüpsporlu futbolcu Caner Erkin ise yardımcı hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası aldı.