PFDK, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kararları açıklandı. Kurul, Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı.

İKİSİNE DE PARA CEZASI

PFDK, Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe kulüplerine para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye 2 milyon, Galatasaray'a 1 milyon 570 bin, Göztepe'ye ise 168 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

YÖNETİCİLER DE NASİBİNİ ALDI

Disipline sevk edilen Galatasaray Kulübü yöneticisi Can Natan'a 23 gün hak mahrumiyetiyle beraber 750 bin lira, Fenerbahçe Kulübünün yöneticilerinden Fethi Pekin'e ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira para cezası verildi.

TARAFTARLARA BLOKE GELDİ

Sarı-kırmızılı kulübün kaleci antrenörü Yılmaz Yüksel'e de 58 bin 500 lira para cezasına hükmedildi. Ayrıca, Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarların bir sonraki maçta elektronik biletleri bloke edildi.

CANER'E 3 MAÇTAN MEN CEZASI

Eyüpsporlu futbolcu Caner Erkin ise yardımcı hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası aldı.