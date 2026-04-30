PFDK'den Fenerbahçeli kaleci Ederson'a 3 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli kaleci Ederson'a 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Galatasaray derbisinde müsabaka hakemine yönelik hakaret sebebiyle Brezilyalı kaleciye 3 maç men ve 80 bin lira para cezası verdi.

Derbide çift sarı karttan kırmızı kart görerek 1 maç daha cezalı duruma düşen Ederson, önümüzdeki 4 resmi müsabakada görev yapamayacak. PFDK ayrıca oyuncuya ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle de 400 bin lira para cezası kesti.

Kurul, Fenerbahçe'ye taraftarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 1 milyon 100 bin ve kısmı tribün kapatma cezası verdi.

PFDK, derbi neticesinde Galatasaray'a da taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmi tribün kapatma cezası, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı 220 bin, stadyuma usulsüz seyirci alınması sebebiyle de 480 bin olmak üzere toplamda 700 bin lira para cezası uyguladı.

Beşiktaş'a ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kısmi tribün kapatma cezası verildi.

Kurul, Kayserispor'a da taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan 400, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından 960, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından 220, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 210, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılıktan da 220 olmak üzere toplamda 2 milyon 10 bin lira para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Süha Gür
