PFDK'dan Sivasspor'a hükmen mağlubiyet kararı

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor maçında idari tedbirli durumdaki Murat Paluli'yi oynatan Sivasspor'u 3-0 hükmen mağlup saydı.

SİVASSPOR, 3-0 HÜKMEN MAĞLUP SAYILDI

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor maçında idari tedbirli durumdaki Murat Paluli'yi oynatan Sivasspor'la ilgili Profesyonel Futbol disiplin kurulu kararını verdi. PFDK, 3-0 hükmen mağlup ilan edildiğini açıkladı.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, 04.02.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, idari tedbirli futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü sporcusu MURAT PALULİ hakkında, idari tedbirli olmasına rağmen müsabakada oynaması suretiyle Tedbire Uymama Eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü görevlisi TAYLAN OKAN İŞÇİ'nin, idari tedbire uyulmaması eylemine iştiraki nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 148.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."