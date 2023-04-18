PFDK'dan Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci'ye 21 gün hak mahrumiyeti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci'ye MKE Ankaragücü maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti verdi. Bir diğer sarı-lacivertli yönetici Burak Çağlan Kızılhan'a ise ceza tayinine yer verilmediği belirtildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 18.04.2023 tarihli kararları açıklandı. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezasına çarptırıldı. PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde;

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.04.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu FENERİUM ALT AVİS TRİBÜN F nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,