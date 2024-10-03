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PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza

PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve sarı-kırmızılı futbolcu Michy Batshuayi'ye 117 bin TL para cezası verildi. Buruk, Kasımpaşa maçındaki tehdidi nedeniyle, Batshuayi ise Fenerbahçe derbisindeki sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edilmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve sarı-kırmızılı futbolcu Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak bir ceza verdi.

117'ŞER BİN LİRA PARA CEZASI ALDILAR

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile sarı-kırmızılıların golcüsü Michy Batshuayi'ye 117 bin TL para cezası verildi.

PFDK'NİN GALATASARAY AÇIKLAMASININ TAMAMI

PFDK'den yapılan açıklamada Galatasaray ile ilgili kısmın tamamı şöyle;

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.09.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, 206, 207, DOĞU TRİBÜN 112, 113, GÜNEY TRİBÜN 119, 120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. sporcusu MICHY BATSHUAYI'nin, 21.09.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Kara verilmiştir"

BURUK TEHDİTTEN SEVK EDİLMİŞTİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa maçındaki tehdidi nedeniyle, Michy Batshuayi ise Fenerbahçe derbisindeki sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edilmişti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Michy Batshuayi Galatasaray Okan Buruk Fenerbahçe Kasımpaşa

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