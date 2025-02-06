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PFDK'dan Abdülkerim Bardakcı kararı

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK-Galatasaray maçında bilinçli olarak sarı kart gördüğü gerekçesiyle disipline sevk edilen Abdülkerim Bardakcı'ya ceza vermedi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bilinçli olarak sarı kart gördüğü gerekçesiyle disipline sevk edilen Abdülkerim Bardakcı'ya ceza vermedi.

CEZA VERİLMEDİ

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK-Galatasaray maçında bilinçli olarak sarı kart görmesi sebebiyle PFDK'ye sevk edilen sarı-kırmızılı futbolcuya isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı, bu nedenle ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA CEZALI

Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK karşılaşmasının 90+6. dakikasında sarı kart görerek, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşmüştü.

PFDK'dan Abdülkerim Bardakcı kararı
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMurat Özge:

Bu takımın yöneticilerine ve oyuncularına önümüzdeki 30 sene siz şampiyon olacaksınız tüm kararlar sizin lehinize verilecek deseler NEDEN diye sormazlar !!!

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Haber YorumlarıMelih Karayılan:

şaşırdık mı mi mu ??????????

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Belli mi olur ! Allah'in sopası.

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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

şaşırmadık ki..:::)))))

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Haber YorumlarıZafer Ozkan:

Abdülkerim candır.. krall

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