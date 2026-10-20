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PFDK, bahisten Kayserisporlu 8 yöneticiden bazılarına 45 gün hak mahrumiyeti verdi

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PFDK, bahisten Kayserisporlu 8 yöneticiden bazılarına 45 gün hak mahrumiyeti verdi
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PFDK, bahis oynadıkları gerekçesiyle sevk edilen Kayserisporlu 8 yöneticiyle ilgili kararını açıkladı. Kurul, bazı yöneticiler hakkında ceza tayinine yer olmadığına, bazılarına ise 45 gün hak mahrumiyeti verildiğine karar verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesi ile PFDK'ya sevk edilen yöneticilerin cezalarını belirledi. Kayserisporlu 8 yönetici ile ilgili de karar verildi.

PFDK'dan yapılan açıklamaya göre; bahis oynadıkları tespit edilen Kayserispor yöneticileri Emir Akpınar, Rıza Erkut Yurdemi, Seyit Mutier, Samet Koç ve Furkan Güven hakkında isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığı kararı verildi.

Seyit Halil Turgut, İsmail Eğin ve Savaş Balıkkuşu hakkında ise, bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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