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Petrocub Teknik Direktörü: İstabul'da Tarihi Bir Sonuç Aldık

Petrocub Teknik Direktörü: İstabul'da Tarihi Bir Sonuç Aldık
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Moldova'nın Petrocub ekibinin teknik direktörü Andrei Martin, UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak Moldova tarihine geçtiğini belirtti. Maç sonrası yaptığı açıklamada, takımının cesaretini ve başardıklarını vurguladı.

UEFA Konferans Ligi dördüncü maçında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Moldova ekibi Petrocub'ın teknik direktörü Andrei Martin, Moldova tarihine geçecek bir sonuç aldıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Martin, "Başakşehir maçın favorisiydi ama biz cesaretli bir takımız. Her maça çok ciddi bakıyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Maça çok agresif başladık, ufak bir farkla ofsayttan bir golümüz verilmedi belki de maça 1-0 önde başlayabilirdik. Sadece defans yapmadık. 96. dakikada gol atmak takımımın cesaretini gösteriyordu. Takımımı tebrik ediyorum. Başakşehir'e gelecek maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Moldova futbol tarihi için önemli bir sonuç aldıklarının altını çizen Andrei Martin, "Ülke olarak da kulüp olarak da fakiriz, İstanbul ve Türkiye ile kıyaslanamayız. Moldova olarak bu stadyumları rüyamızda bile göremiyoruz. Ama sahaya çıkınca ne tarih ne bütçe hiçbir şey fark etmiyor. Sahada herkes eşit ve sonuçta skor önemli. Bizim için gurur verecek tarihi bir sonuç. Moldova tarihine geçeceğiz, İstanbul Başakşehir gibi güçlü bir takıma karşı deplasmanda 1 puan almak bizim için gurur verici." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
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