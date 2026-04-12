Trabzon'da Off-Road yarışlarında ödüller sahiplerini buldu

Petlas 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayak Trabzon Yarışları'nın ardından dereceye giren sporcular, düzenlenen ödül töreninde kupalarına kavuştu.

Akçaabat'ta gerçekleştirilen Petlas 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayak Trabzon Yarışları, büyük bir heyecana sahne olurken yarışların sonunda düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Gün boyu süren zorlu etaplarda kıyasıya mücadele eden sporcular, Akçaabatlıların yoğun ilgisi ve coşkulu desteği eşliğinde yarışları tamamladı.

Adrenalin dolu mücadelelerin ardından Otomobil Kategorisi'nde birinciliği Şehmuz Oğuz - Harun Ulusoy, ikinciliği Ahmet Köse - Birol Çoruhlu, üçüncülüğü ise Erdinç Türkmen - Suavi Erdin elde etti. SSV Kategorisi'nde ise birinci Eren Alver - Onur Sırımoğlu, ikinci Ergün Çirkin - Bora Kayım, üçüncü Adem Kalyon - Cem Sina Tepe oldu.

Kadın Pilotlar kategorisinde ise birinciliği Gözde Dila Bayık, ikinciliği Melis Aksöz elde ederek ödüllerini aldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı