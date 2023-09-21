Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası Tanıtıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve Sakarya'da düzenlenecek Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayak yarışlarının tanıtım toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kent için yapılan yenilikçi çalışmalardan bahsetti ve yarışlara davet etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve Sakarya'da 22-24 Eylül'de düzenlenecek Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayak yarışlarının tanıtım toplantısı yapıldı.

54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile AEF Otomotiv'in katkılarıyla yapılacak yarışların tanıtımında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kent için birçok alanda yenilikçi ve planlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bir spor şehri olan Sakarya'da spora, sporcuya ve sporsevere her zaman destek verdiklerini belirten Yüce, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün 30'u aşkın branşta 5 bine yakın sporcuyla ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok başarıya imza attığını anlattı.

Ekrem Yüce, 2021'de "Dünya Bisiklet Şehri", bu yıl da "Avrupa Spor Şehri" unvanlarını aldıklarını anımsatarak, bisiklet ve diğer spor alanında gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsetti.

Çalışmaları devam eden 260 dönüm arazi üzerine kurulu Spor Ada Otomobil ve Motor Sporları Tesisi'nde, 850 metre drag, 12 bin metrekare karting, süpermoto ve drift, 2 kilometrelik off-road ve motokros pistlerinin yanı sıra tribün ve sosyal tesislerin yer alacağını belirten Yüce, şöyle devam etti:

"Böylece motor ve otomobil sporları konusunda ülkemizin en gözde tesislerinden birini Sakarya'mıza armağan edeceğiz. Petlas Türkiye Off-Road 4. ayak yarışlarını da bu proje alanımızda gerçekleştireceğiz. Tesisimizde gerçekleştirilecek olan bu yarışlara tüm Sakarya'yı ve otomobil sporunu sevenleri şimdiden davet ediyorum."

54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan da bu yıl kentte 7'ncisini düzenleyecekleri yarışlara 20 araç ve 40 sporcunun katılacağını bildirdi.

Katkılarından dolayı Yüce'ye teşekkür eden Bakan, "Sakarya'mızın sesini artık Türkiye'de değil yurt dışında da duyuracak projeye başladık, inşallah kısa süre içerisinde sona ulaştıracağız. Spor Ada Otomobil ve Motor Sporları Tesisi'nde, önümüzdeki yıllarda sizin karşınıza çok daha farklı organizasyonlarla çıkmayı planlıyoruz. Organizasyonda bizlere destek veren sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şampiyonaya katılacak 40 sporcu, yarın yapılacak antrenman turlarının ardından 23 Eylül'de Kömürlük mukavemet, 24 Eylül'de ise Karaköy'deki Spor Ada Otomobil ve Motor Sporları Tesisi'nde seyirci etaplarında mücadele verecek.