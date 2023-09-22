Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayağı başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayağı, temsili startla başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve AEF Otomotiv'in katkılarıyla gerçekleştirilen yarışlar, Demokrasi Meydanı'nda yoğun ilgiyle karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin de katıldığı törende, yaklaşık 20 araca temsili start verildi. Şampiyonaya katılan 40 sporcu, antrenman turlarının ardından yarın Kömürlük köyünde mukavemet etabını 4 kez geçecek.