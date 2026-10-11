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Petkimspor, son periyoda 10 sayı önde girdiği maçta Körfez Basket'e 91-90 yenildi

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Petkimspor, son periyoda 10 sayı önde girdiği maçta Körfez Basket'e 91-90 yenildi
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Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde evinde son periyoda 10 sayı önde girdiği maçta Körfez Basket'e 91-90 yenildi. Son 10 dakikada potasında 32 sayı gören Petkimspor ligde 3 maçta 1 galibiyette kaldı; Antrenör Orhun Ene hataları düzelteceklerini söyledi.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor evinde son periyoduna 10 sayı farkla önde girdiği maçta Körfez Basket'e 1 sayı farkla 91-90 yenilmenin üzüntüsünü yaşıyor. Son 10 dakikada potasında 32 sayı görerek yenilgiye razı olan Petkimspor ligde 3 maçta 1 galibiyette kaldı. İlk hafta Denizli Basket'i yendikten sonra Esenler Erokspor ve Körfez'e üst üste mağlup olan Aliağa ekibinde Antrenör Orhun Ene, "Oyun içinde hem savunmada hem de hücumda büyük hatalar yaptık. Bu kadar hatayla maçı kazanmamız mümkün değildi. 10 sayı öne geçtiğimizde bile oyunu kontrol edemedik. Çalışıp hatalarımızı düzelteceğiz. Daha iyi oynayıp maçlar kazanarak bu sonucu telafi edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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