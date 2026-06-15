Petkimspor'da Thomas 2 yıl sonra döndü

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi yerli transferinde önemli hamleler yapan Aliağa Petkimspor eski oyuncularından Khyri Thomas'ı da 2 yıl sonra yuvaya döndürdü. Daha önce 2023-2024 sezonunda Petkimspor formasını giyen 30 yaşında, 1.91 boyundaki guard Thomas yeniden takıma katıldı. Kariyerinde NBA'de Detroit Pistons ve Houston Rockets'ta da oynayan Thomas geçen sezonu Almanya'da MSC'de geçirdi. Thomas, Türkiye'de daha önce Tofaş'ta da oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı