Peter Zeidler: Beşiktaş'a Karşı Oynamak Gurur Verici

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan İsviçre ekibi Lausanne'ın teknik direktörü Peter Zeidler, " Beşiktaş'a karşı oynamak benim için gurur verici. Büyük bir Bayern Münih taraftarıyım. Ole Gunnar Solskjaer'in oyunculuk döneminde Bayern'e attığı golü unutmuyorum" dedi.

Maçın oynanacağı La Tuiliere Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Alman çalıştırıcı Peter Zeidler ve kaptan Olivier Custodio, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beşiktaş maçına değinen Zeidler, "Bu hafta sonu maçımız yok. Beşiktaş'ın da maçı yok. Bunu da biliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Astana'ya karşı oynadık. Yarın daha büyük bir takıma karşı oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş büyük bir takım. Onlara karşı saygılıyım. Tabii ki hazırlıklar yaptık. Şimdi büyük oyuncular var. Almanya'da teknik adamlık yaptığım zamanda Beşiktaş'ta Mario Gomez, Andreas Beck, Demba Ba gibi oyuncular oynamıştı. Beşiktaş iyi takım ama yarınki maç için korkmuyoruz" dedi.

Maçın önemini vurgulayan Zeidler, "Ama kariyerimin en büyük maçı değil. Her şeye hazırlanıyoruz. Beşiktaş'ın büyük bir taraftarı var. Oyuncularım bu maçı kendileri istiyordu. Beşiktaş favori ama umudumuzu yitirmiyoruz" şeklinde konuştu.

Peter Zeidler, "Beşiktaş'a karşı oynamak benim için gurur verici. Büyük bir Bayern Münih taraftarıyım. Ole Gunnar Solskjaer'in oyunculuk döneminde Bayern'e attığı golü unutmuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

OLIVIER CUSTODIO: BİZ KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ

Karşılaşmanın kendileri açısından önemine değinen takım kaptanı Custodio ise, "Çok önemli bir maç. Sadece bu maç için Lausanne'a dönmedim. Çok maçımız var hepsi çok önemli. Saha değil ambiyans çok önemli. Bazı takımlar bizim stadımızda oynamayı sevmiyor. Bütün odak noktamız yarın için ama rövanşı da düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Olivier Custodio, "Biraz tecrübe kaybettik ama tüm oyuncular bu maça hazır. Tüm oyuncular karakterini ortaya koymalı. Benim kariyerimdeki en büyük maç Beşiktaş karşılaşması olacak. Beşiktaş'ta çok iyi oyuncular var. Özel olarak hazırlık yapmadık, biz kendi oyunumuzu oynayacağız" şeklinde konuştu.