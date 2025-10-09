Peru'da Gençler Dünya Judo Şampiyonası Sona Erdi
Başkent Lima'da düzenlenen şampiyonada Türkiye, karışık takım kategorisinde 5'inci, kadınlar bireysel kategorisinde ise sporcuları ile dikkat çekti.
Peru'da düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası sona erdi.
Başkent Lima'daki organizasyonda 68 ülkeden 486 sporcu tatamiye çıktı.
Türkiye'den 6 kadın, 5 erkek milli judocu, bireysel ve karışık takım müsabakalarında mücadele etti.
Karışık takım kategorisinde milliler, şampiyonada 5'inci sırada yer aldı.
Öte yandan kadınlar bireysel kategoride 70 kiloda Ecem Baysuğ 5'nci olurken 48 kiloda Zilan Ertem ile erkekler +100 kiloda İbrahim Tataroğlu, organizasyonu 7'nci tamamladı.
