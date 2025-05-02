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Peru'da Dünya Halter Şampiyonası'nda Milli Sporcular Başarı Gösterdi

Peru'da Dünya Halter Şampiyonası'nda Milli Sporcular Başarı Gösterdi
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Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Ramazan Efe Yılmaz, 61 kilo kategorisinde altın ve gümüş madalya, Engin Kara ise 67 kiloda bronz madalya elde etti.

Peru'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Peru'nun başkenti Lima'da devam eden organizasyonda milli sporcular, 61 ve 67 kilo kategorilerinde kaldırışlarını gerçekleştirdi.

Ramazan Efe Yılmaz, yıldız erkekler 61 kiloda silkmede 153 kiloyla altın, toplamda ise 261 kiloyla gümüş madalya kazandı.

Ramazan Efe, gençler kategorisinde ise silkme müsabakasındaki 153 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Genç erkekler 67 kiloda Engin Kara da koparmada 137 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu. ???????

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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