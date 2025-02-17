Narin Güran cinayetinde 2 kişi tahliye edildi

Narin Güran cinayetinde 2 isim tahliye edildi
CHP kurultayıyla ilgili bomba itiraf: Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı

"Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı"
Rektörle ilgili 'uyuşturucu' iddialarına üniversiteden yalanlama

Rektörler ilgili "uyuşturucu" iddiası ortalığı karıştırdı
Ambulansa yol vermeyen taksi şoförüne şaka gibi ceza

Taksici, trafikte yaptığıyla pes dedirtti! Kesilen ceza da şaka gibi

Persepolis ve Al Nassr Golsüz Berabere Kaldı

Persepolis ve Al Nassr Golsüz Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFC Şampiyonlar Ligi'nde İsmail Kartal'ın teknik direktörlük yaptığı Persepolis, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile golsüz berabere kaldı. Al Nassr puanını 17'ye çıkarırken, Persepolis 7 puana yükseldi.

Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı İran ekibi Persepolis, AFC Şampiyonlar Ligi'nde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile golsüz berabere kaldı.

AFC Şampiyonlar Ligi 8. hafta mücadelesinde Persepolis, sahasında Al Nassr'ı konuk etti. İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran ekibinde milli futbolcu Serdar Dursun 11'de başladı ve 82 dakika sahada kaldı. Kadrosunda birçok dünya yıldızı bulunan Suudi Arabistan takımı, üst turu garantilediği için rotasyonlu 11 ile maça başladı. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kadroda olmazken, Sadio Mane yedek kulübesinde oturdu. İki taraf da gol bulamazken, müsabaka golsüz beraberlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Al Nassr puanını 17'ye yükseltirken 3. sırada yer aldı. Persepolis ise 7 puana yükseldi ve ilk 8 için diğer maçları sonuçlarını bekleyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Fenerbahçe'ye dev gelir
img

Galatasaray formasını giyer giymez bir ilke imza attı!
img

Zamanlama manidar! İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak suikast
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

Cimbom dev derbi öncesi hata yapmadı
Rezillik diz boyu! Kadın yolcu, aracına bindiği taksiciyi evine davet etti

Kadın yolcudan aracına bindiği taksiciye ahlaksız teklif
Canlı anlatım! Son dakikalarda eşitlik bozuldu

Son dakikalar nefes kesiyor! Eşitlik bozuldu
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.