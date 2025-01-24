Performansı göz doldurdu! Herkes Yusuf Akçiçek'i konuşuyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Lyon ile golsüz berabere kaldı. Birçok eksiği bulunan sarı-lacivertlilerde Yusuf Akçiçek karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe'nin Lyon ile golsüz berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçında Yusuf Akçiçek performansıyla göz doldurdu. Bayern Münih'in scoutları, yetenekli ismi tribünden takip etti ve detaylı rapor tuttuğu gözlemlendi.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

Yusuf Akçiçek karşılaşmada 3 kez top uzaklaştırırken, 1 kez top kaptı ve pas arası yaptı. Genç savunmacı 4 kez çıktığı hava topu mücadelesinde 2 kez isabet sağladı. 54 kez topla buluşan Yusuf Akçiçek, 45 pas denemesinde 39 isabet sağladı. Yüzde 87'lik pas isabeti yakalayan Akçiçek'in 7 pas denemesinden 3'ü isabetli oldu. Lyon'un teklikeli olabileceği bir atağı rakibini durdurarak kesen Yusuf Akçiçek, mücadeleyi sarı kartla tamamladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından "Yusuf Akçiçek benim için sürpriz değil. 18 yaşında olmasına rağmen çok profesyonel. İdmana ilk gelenlerden ve son ayrılanlardan oluyor. Onu sol bek oynatarak aslanların arasına istemedim. Sol kanatta zavallı Seba'nın biraz özverili oynaması gerekti ve takıma çok yardımcı oldu. Yusuf, harika bir potansiyeli olan bir oyuncu." dedi.