Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e çıktı

78 kişiyi hayattan koparan yangınla ilgili soruşturmada yeni gelişme
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrası iki ünlü ifadeye çağrıldı
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Performansı göz doldurdu! Herkes Yusuf Akçiçek'i konuşuyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmada Yusuf Akçiçek'in performansı dikkat çekti. Bayern Münih'in scoutları, genç futbolcuyu tribünden takip ederek detaylı rapor tuttu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrasında Akçiçek'in profesyonelliğini ve potansiyelini övdü.

Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Lyon ile golsüz berabere kaldı. Birçok eksiği bulunan sarı-lacivertlilerde Yusuf Akçiçek karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe'nin Lyon ile golsüz berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçında Yusuf Akçiçek performansıyla göz doldurdu. Bayern Münih'in scoutları, yetenekli ismi tribünden takip etti ve detaylı rapor tuttuğu gözlemlendi.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

Yusuf Akçiçek karşılaşmada 3 kez top uzaklaştırırken, 1 kez top kaptı ve pas arası yaptı. Genç savunmacı 4 kez çıktığı hava topu mücadelesinde 2 kez isabet sağladı. 54 kez topla buluşan Yusuf Akçiçek, 45 pas denemesinde 39 isabet sağladı. Yüzde 87'lik pas isabeti yakalayan Akçiçek'in 7 pas denemesinden 3'ü isabetli oldu. Lyon'un teklikeli olabileceği bir atağı rakibini durdurarak kesen Yusuf Akçiçek, mücadeleyi sarı kartla tamamladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından "Yusuf Akçiçek benim için sürpriz değil. 18 yaşında olmasına rağmen çok profesyonel. İdmana ilk gelenlerden ve son ayrılanlardan oluyor. Onu sol bek oynatarak aslanların arasına istemedim. Sol kanatta zavallı Seba'nın biraz özverili oynaması gerekti ve takıma çok yardımcı oldu. Yusuf, harika bir potansiyeli olan bir oyuncu." dedi.

Performansı göz doldurdu! Herkes Yusuf Akçiçek'i konuşuyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
img

Terk edilmiş, harabe evde gizli hazine buldu
img

78 kişiyi hayattan koparan yangınla ilgili soruşturmada yeni gelişme
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Ülger:

Bir balon daha. Hemen bir maçla yıldız ettiniz adamı. Semih Kılıçsoy içinde dünya devleri sıraya girmişti hani?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump'ın bir sözüyle altın uçuşa geçti

Bir sözüyle altın uçuşa geçti
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.