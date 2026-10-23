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Peres Jepchirchir, EPO pozitifliği nedeniyle geçici olarak yarışlardan men edildi

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AIU, Olimpiyat ve dünya şampiyonu Kenyalı atlet Peres Jepchirchir'in numunesinde yasaklı madde EPO bulunduğunu, atletin geçici olarak yarışlardan men edildiğini açıkladı. Numune ağustos ayındaki 2026 Sidney Maratonu öncesinde Kenya'da yarışma dışı kontrolde alındı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Kenyalı atlet Peres Jepchirchir, doping testinin pozitif çıkmasının ardından geçici olarak yarışlardan men edildi.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, 33 yaşındaki atletin numunesinde yasaklı madde eritropoietin (EPO) bulunduğu belirtildi. EPO, kanın oksijen taşıma kapasitesini ve dayanıklılığı artırıyor.

Açıklamada, söz konusu numunenin ağustos ayındaki 2026 Sidney Maratonu öncesinde Kenya'da yarışma dışı kontrol kapsamında alındığı kaydedildi.

Jepchirchir, Sidney Maratonu'nu 2 saat 18 dakika 31 saniyelik derecesiyle birinci sırada tamamlamıştı.

Kenyalı atlet, nihai duruşmada karar verilene kadar yarışlara katılamayacak.

Peres Jepchirchir, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmış, 2025'te yine Tokyo'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da maratonda podyumun zirvesine çıkmıştı.

Kariyerinde 4 büyük maraton zaferi bulunan Jepchirchir, 2021'de New York, 2022'de Boston, 2024'te Londra ve 2026'da Sidney maratonlarını kazanmıştı.

Kaynak: AA
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