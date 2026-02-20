Haberler

Pereira'dan Fener taraftarını duygulandıran yanıt

Pereira'dan Fener taraftarını duygulandıran yanıt
Güncelleme:
Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Nottingham Forest'ın teknik direktörü Vitor Pereira, maç sonrası "Fenerbahçe taraftarlarını özlediniz mi?" sorusuna kalbini göstererek yanıt verdi.

  • Nottingham Forest teknik direktörü Vitor Pereira, Fenerbahçe taraftarlarını özleyip özlemediği sorusuna eliyle kalbini işaret ederek yanıt verdi.
  • Vitor Pereira'nın bu hareketi, Fenerbahçe taraftarlarına bir mesaj olarak yorumlandı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Nottingham Forest'ta teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşma sonrası yaptığı hareketle gündem oldu.

"FENERBAHÇE TARAFTARLARINI ÖZLEDİNİZ Mİ?"

Maçın ardından kendisine yöneltilen "Fenerbahçe taraftarlarını özlediniz mi?" sorusuna Pereira sözlü yanıt vermek yerine eliyle kalbini işaret ederek karşılık verdi.

Portekizli teknik adamın bu jesti, sarı-lacivertli taraftarlara bir mesaj olarak yorumlandı ve kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

