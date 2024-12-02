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Pep Guardiola'nın son hali içler acısı

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Son haftalarda galibiyeti unutan ve dün Liverpool'a 2-0 yenilen Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın üzgün hali futbolseverlerin dikkatini çekti.

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında lider Liverpool, şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden olan Manchester City ile sahasında karşılaştı. Liverpool, Manchester City'yi 2-0 mağlup etti ve zirvedeki puan farkını açtı.

ÜZGÜN HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Mücadeleye damga vuran an ise Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın üzgün görüntüsü oldu. Guardiola'nın kafası aşağıda ve üzgün halleri futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

Pep Guardiola'nın son hali içler acısı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAhmet null:

Abdullah avcı ziyaret etmişti cty kulübünü ondan sonra düşüşe geçti enteresan bir şekilde

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Haber YorumlarıHasann hasann:

yaptıkların ortada sana tek kişi bile laf edemez

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Haber Yorumlarısaim emirler:

Pep e bunu yapan hayat bize neler yapmaz kankaa :) Adam belki de en başarılı 3 t.d. den biri para desen para kariyer desen kariyer statü desen statü ama o bile mutlu değil be... Yalan dünya işte anlamak lazım ;)

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Yüz milyonlarca Euro para verip istediği futbolcuları aldılar, ancelotti ve Guardiola ikisi de balon teknik adamlar. İş Real Madrid ile, M. Cıty ile başarılı olmak değil, ancelotti hocam niye evertona bişey kazandıramadı, pep gelsin Girona da başarılı olsun bakalım ne kadar başarılı oluyor.

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Fenerbahçe’nin bir sonraki hocası hazırlanıyor :D

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Haber Yorumlarıalper zerey null:

Abdullah Avcı ziyaret ettiğinden beri gün yüzü görmüyorlar bütün tesisi stadı yikamaniz lazim

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