Pep Guardiola'nın son hali içler acısı

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında lider Liverpool, şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden olan Manchester City ile sahasında karşılaştı. Liverpool, Manchester City'yi 2-0 mağlup etti ve zirvedeki puan farkını açtı.

ÜZGÜN HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Mücadeleye damga vuran an ise Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın üzgün görüntüsü oldu. Guardiola'nın kafası aşağıda ve üzgün halleri futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.