Haberler

Pep Guardiola: Galatasaray maçında oynayamayacak

Pep Guardiola: Galatasaray maçında oynayamayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, sakat oyuncuların durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Guardiola, Brezilyalı futbolcusu Savinho'nun durumunun belirsiz olduğunu ve Galatasaray maçında forma giymesini beklemediğini ifade etti. Ayrıca Nico Gonzalez'in durumunun da şüpheli olduğunu belirtti.

  • Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Savinho'nun Galatasaray maçında forma giymesini beklemediğini belirtti.
  • Guardiola, Nico Gonzalez'in Galatasaray maçındaki durumunun şüpheli olduğunu ifade etti.
  • Manchester City ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola,takımının son durumu hakkında konuştu.

"SAVINHO'NUN DURUMU HALA BELİRSİZ"

Pep Guardiola, sakatlıkları bulunan bazı oyuncuların durumu hakkında konuştu ve Brezilyalı futbolcusu Savinho'nun Galatasaray maçında forma giymesini beklemediğini ifade etti. Guardiola, "Savinho'nun durumu hâlâ belirsiz. Sakatlığı iki ya da üç hafta sürebilir, belki daha az da olabilir, bilmiyorum." dedi.

"NICO GONZALEZ'İN DURUMU DA ŞÜPHELİ"

Diğer eksiklere de değinen deneyimli teknik adam, "Nico Gonzalez'in Galatasaray maçında Rodri'nin yokluğunda bize yardımcı olmasını umuyorum ama onun durumu da şüpheli." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak kritik mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Hamza Temur
Haberler.com / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir'den Kayseri'de sükseli galibiyet

Üst üste dördüncü galibiyet! Bu takımı durdurabilene aşk olsun
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuruyor
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
RAMS Başakşehir'den Kayseri'de sükseli galibiyet

Üst üste dördüncü galibiyet! Bu takımı durdurabilene aşk olsun
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi

Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi