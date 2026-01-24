Pep Guardiola: Galatasaray maçında oynayamayacak

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola,takımının son durumu hakkında konuştu.

"SAVINHO'NUN DURUMU HALA BELİRSİZ"

Pep Guardiola, sakatlıkları bulunan bazı oyuncuların durumu hakkında konuştu ve Brezilyalı futbolcusu Savinho'nun Galatasaray maçında forma giymesini beklemediğini ifade etti. Guardiola, "Savinho'nun durumu hâlâ belirsiz. Sakatlığı iki ya da üç hafta sürebilir, belki daha az da olabilir, bilmiyorum." dedi.

"NICO GONZALEZ'İN DURUMU DA ŞÜPHELİ"

Diğer eksiklere de değinen deneyimli teknik adam, "Nico Gonzalez'in Galatasaray maçında Rodri'nin yokluğunda bize yardımcı olmasını umuyorum ama onun durumu da şüpheli." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak kritik mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.