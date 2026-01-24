Pep Guardiola: Galatasaray maçında oynayamayacak
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, sakat oyuncuların durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Guardiola, Brezilyalı futbolcusu Savinho'nun durumunun belirsiz olduğunu ve Galatasaray maçında forma giymesini beklemediğini ifade etti. Ayrıca Nico Gonzalez'in durumunun da şüpheli olduğunu belirtti.
- Manchester City ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak.
"SAVINHO'NUN DURUMU HALA BELİRSİZ"
Pep Guardiola, sakatlıkları bulunan bazı oyuncuların durumu hakkında konuştu ve Brezilyalı futbolcusu Savinho'nun Galatasaray maçında forma giymesini beklemediğini ifade etti. Guardiola, "Savinho'nun durumu hâlâ belirsiz. Sakatlığı iki ya da üç hafta sürebilir, belki daha az da olabilir, bilmiyorum." dedi.
"NICO GONZALEZ'İN DURUMU DA ŞÜPHELİ"
Diğer eksiklere de değinen deneyimli teknik adam, "Nico Gonzalez'in Galatasaray maçında Rodri'nin yokluğunda bize yardımcı olmasını umuyorum ama onun durumu da şüpheli." ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
28 Ocak Çarşamba günü oynanacak kritik mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.