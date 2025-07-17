Pep Guardiola'dan Galalatasaray'a müjde

Pep Guardiola'dan Galalatasaray'a müjde
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, yıldız orta saha İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılmasına onay verdi. İlkay Gündoğan için transferde en büyük ve tek aday Galatasaray.

Süper Lig devi Galatasaray'a Manchester City'den müjdeli haber geldi. Yeni sezon kadro planlamasını yapan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, uzun süredir takımdan ayrılmasını reddettiği İlkay Gündoğan için yeni kararını verdi.

İLKAY GÜNDOĞAN'A GİDİŞ İZNİ

The Telegrapht'ta yer alan habere göre; Pep Guardiola, takımda en sevdiği isimlerden biri olan İlkay Gündoğan'ın ayrılığına izin verdi. İspanyol teknik adamım İlkay dışında Kalvin Philips, Jack Grealish ve Mattheus Nunes'in de ayrılığına izin verdiği belirtildi.

Pep Guardiola'dan Galalatasaray'a müjde

EN BÜYÜK VE TEK ADAY GALATASARAY

Bu gelişme üzerine gözler İlkay Gündoğan'ın geleceğine çevrildi. Yıldız oyuncuya şu ana kadar Galatasaray dışında hiçbir takım talip olmadı. Sarı-kırmızılıların transferde uzun zamandır istekli olduğu bilinirken, Pep Guardiola engelininde kalkmasıyla birlikte İlkay için yeniden somut hamlede bulunulması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasını 54 kez giyen 34 yaşındaki İlkay, bu maçlarda 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Galatasaray bunu transfer edeceğine Bernardo Silva yı veya onun gibi büyük bir on numara transfer etmeli

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Haber YorumlarıAtacan Tuğtekin:

aklın varsa gelme ilkay sakın bütün kariyerini tarumar edersin

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