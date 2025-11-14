Haberler

Pep Guardiola'dan Filistinli sporcular için dayanışma çağrısı

Güncelleme:
Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Katalonya ile Filistin milli takımları arasındaki maçta, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli sporcular için dayanışma çağrısında bulundu. Maçın bir spor karşılaşmasından öte bir anlam taşıdığını vurguladı.

İngiliz ekibi Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, salı günü Katalonya ile Filistin milli takımları arasında oynanacak maçta öldürülen Filistinli sporcular için dayanışma çağrısında bulundu.

54 yaşındaki Katalan teknik adam mesajında, "Barış şehri Barselona, salı günü Olimpiyat Stadı'nda Katalan Milli Takımı ile Filistin Milli Takımı arasındaki maça ev sahipliği yapıyor. Bu maç, bir spor karşılaşmasından çok daha fazlası; Gazze'de öldürülen 400'den fazla Filistinli sporcuya saygı için dayanışma çağrısı. Stadı dolduralım." ifadelerini kullandı.

Filistin Milli Takımı, yarın Bask Milli Takımı ile San Mames Stadı'nda, 18 Kasım Salı günü ise Katalonya Milli Takımı ile Barselona'daki Olimpiyat Stadı'nda dayanışma maçlarına çıkacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
