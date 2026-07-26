Pendikspor, Erciyes'te kampa girdi
1’İNCİ Lig ekiplerinden Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.
1'İNCİ Lig ekiplerinden Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.
Pendikspor, 2026-2027 sezonu öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezona hazırlanıyor. İstanbul ekibi bugün gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma, şut, pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı