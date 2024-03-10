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Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı

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Pendikspor Yardımcı Antrenörü Eren Şafak, Fenerbahçe maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarını eleştiren Şafak, "Hakemle ilgili çok sıkıntı var bugün. Bütün takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı. Welinton'un kırmızı kartı olacak iş değil! Herkesin burada emeği var. Emeğimiz çalınıyor gerçekten. Çok üzgünüz" dedi.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 yenilen Pendikspor'un Yardımcı Antrenörü Eren Şafak, mücadelenin ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"OYNADIĞIMIZ OYUNDAN MEMNUNUZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Şafak, "Oynadığımız oyundan son derece memnunuz. İlk yarıda hafta için yaptığımız çalışmaları sahada gördük. İkinci yarıda hakem kararları ile takım yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Topu tutamamaya başladık ve çekilmeye başladık" ifadelerini kullandı.

"EMEĞİMİZ ÇALINDI!"

Hakem kararlarını sert eleştiren Şafak, "Hakemle ilgili çok sıkıntı var bugün. Bütün takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı. Welinton'un kırmızı kartı olacak iş değil! Herkesin burada emeği var. Fenerbahçeli oyuncular hakemi baskı altına alıyor, Mert Hakan'ın 3 tane sarı kart görmesi lazımdı bugün. Bizim emeğimiz çalınıyor burada. 4. hakeme söylüyoruz, 'Ben ne yapabilirim?' diyor. Emeğimiz çalınıyor gerçekten. Çok üzgünüz. İki tane kırmızı kart gördük, çok dar bir kadromuz var ama hakem arkadaşımız bunu düşünmüyor. İnanıyorum ki ligde kalacağız" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

tamer durmaz:

Emeğiniz maç boyunca yere yatıp oyunu soğutmak mı

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Metin Öge:

Olurmu ya sizin hakkınız mı var önemli olan fenerin yenmesi.

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Mustafa Kaya:

kafanızı yormayın haftaya Trabzon bunları öttürecek:Dşampıyon GS kardeş takımımız

17
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Sadık:

Bütün başröl Ali Koç.

4
6
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