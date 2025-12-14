Metin İlhan: "Hedefimiz ilk 2, inşallah bu ekip bunu başaracak"

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, hedeflerinin ilk 2 olduğunu belirterek, transfere ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor, evinde oynadığı Iğdır Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güzel ve keyifli bir müsabaka olduğunu belirterek sözlerine başlayan İlhan, "Gönül isterdi ki 3 puanla ayrılmak. İlk defa içeride 7'de 7 yapmış bir takım, 8'de 8 yapamadık ama hedefimiz ilk 2. İnşallah bu ekip bunu başaracak. Bu ekibe biraz oyuncu ihtiyacımız var. Onu en kısa sürede, devre arasında tamamlayıp, takviyelerle belirlediğimiz hedefe ulaşmak zorundayız. Öyle bir ekibe sahibiz" diye konuştu. - İSTANBUL