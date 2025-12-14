Haberler

Metin İlhan: "Hedefimiz ilk 2, inşallah bu ekip bunu başaracak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendikspor, Iğdır Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Yardımcı Antrenör Metin İlhan, hedeflerinin ilk 2 olduğunu ve transfere ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, hedeflerinin ilk 2 olduğunu belirterek, transfere ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor, evinde oynadığı Iğdır Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güzel ve keyifli bir müsabaka olduğunu belirterek sözlerine başlayan İlhan, "Gönül isterdi ki 3 puanla ayrılmak. İlk defa içeride 7'de 7 yapmış bir takım, 8'de 8 yapamadık ama hedefimiz ilk 2. İnşallah bu ekip bunu başaracak. Bu ekibe biraz oyuncu ihtiyacımız var. Onu en kısa sürede, devre arasında tamamlayıp, takviyelerle belirlediğimiz hedefe ulaşmak zorundayız. Öyle bir ekibe sahibiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza değil adeta katliam! Bilanço ağır
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi

Hanuka kutlamalarındaki kanlı saldırı sonrası ipler gerildi
'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça

"Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde Türk lezzeti ikinci sırada
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, oğlu ile ilk fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncudan oğluyla ilk poz: Kalbim...
Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Tarih netleşti, dev indirim geliyor
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
title