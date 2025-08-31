Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan'dan Transfer Açıklaması

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, Sivasspor maçının ardından, "İyi bir mühendisliğin sonucunda iyi bir ekip yaptık. Hatta aramıza katılmasını istediğimiz 1-2 oyuncu daha var. İnşallah şu transfer bitmeden onu da başarabilirsek daha farklı Pendikspor izletebiliriz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, müsabakayla ilgili basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İlk yarı maçı koparabileceklerinin altını çizen İlhan, "Buradan alınacak 3 puan ivmeyi yukarı doğru çıkaracaktı, şükür bunu da başardık. Belki maçı ilk yarı koparabilirdik. Pozisyonlar vardı, değerlendiremedik. İkinci yarı değişikliklerden sonra biraz daha katkı fazlalaştı. Skoru bulduk, biraz mecburen yaslandık. İstediğimiz gibi bitti. İnşallah bunun devamı gelecek. Herkesin eline ayağına sağlık" ifadelerini kullandı.

Milli maç arasına girilirken 4 maçta alınan 8 puan için sezon öncesi planladıkları yerle ilgili soruya İlhan şu yanıtı verdi:

"Biz sezon başı öyle bir mühendislik düşündük ki Uğur Hocayla tatil yapmadık. Bu oyuncuların hepsinde ekibin de, yönetimin de katkısı var. O yüzden biraz fazla zaman harcadık. İyi bir mühendisliğin sonucunda iyi bir ekip yaptık. Hatta aramıza katılmasını istediğimiz 1-2 oyuncu daha var. İnşallah şu transfer bitmeden onu da başarabilirsek daha farklı Pendikspor izletebiliriz." - İSTANBUL