Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında oynanan karşılaşmada Atko Grup Pendikspor, İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Ömer Faruk Duymaz ve Görkem Bitin tarafından kaydedildi.

Stat: Pendik

Hakemler: Burak Olcar, Mehmet Pekmezci, Ömer Gezer

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Kitsiou (Dk. 87 Erdem Gökçe), Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira (Dk. 8 Furkan Mehmet Doğan), Berkay Sülüngöz, Wilks (Dk. 87 Enis Safin), Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil, Thuram, Clarke-Harris (Dk. 29 Görkem Bitin)

İstanbulspor : Alp Tutar, Yunus Bahadır (Dk. 67 Özcan Şahan), Fatih Tultak (Dk. 75 Duran Şahin), Emrecan Uzunhan (Dk. 72 Abdullah Aydın), Deniz Tuncer (Dk. 67 Cham), Vorobjovas, Sambissa, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 73 Vefa Temel), Mendy, Yusuf Ali Özer, Krstovski

Goller: Dk. 22 Ömer Faruk Duymaz ( İstanbulspor ), Dk. 63 Görkem Bitin (Atko Grup Pendikspor )

Sarı kartlar: Dk. 33 Ömer Faruk Duymaz, Dk. 35 Mendy, Dk. 46 Yunus Bahadır, Dk. 61 Deniz Tuncer, Dk. 70 Yusuf Ali Özer ( İstanbulspor ), Dk. 90+6 Görkem Bitin (Atko Grup Pendikspor )

Kaynak: AA / Süha Gür
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

İran komşusunu tehdit gibi sözlerle uyardı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

Beyzbol topu yanında küçücük kaldı! Tarihi rekor kırıldı
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için büyük iddia

Fenerbahçe için büyük iddia
Bu maçta yok yok! 2 gol, 2 kırmızı, 3 gol iptali

Bu maçta yok yok! 2 gol, 2 kırmızı, 3 gol iptali
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

Binlerce İsrailliye aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama...
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

Beyzbol topu yanında küçücük kaldı! Tarihi rekor kırıldı
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz

Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran'dan açık tehdit var
Bu kez adres Hürmüz değil! Yunan bandıralı tankeri vurdular

Bu sefer adres Hürmüz değil! Avrupa ülkesine ait tankeri vurdular