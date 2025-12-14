Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanan mücadelede Atko Grup Pendikspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaşırken, her iki takım da gollerini kalelerine gönderen oyuncularla sahadan ayrıldı.
Stat: Pendik
Hakemler: Berkay Erdemir, Seyfettin Ünal, Arif Dilmeç
Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Soldo, Berkay Sülüngöz, Denic, Clarke-Harris, Wilks, Hüseyin Maldar (Dk. 85 Ahmet Karademir), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Dk. 85 Hamza Akman), Furkan Doğan (Dk. 67 Sequeira), Yiğit Fidan
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Güray Vural (Dk. 80 Conte), Oğuz Kağan Güçtekin, Mendes, Ali Kaan Güneren (Dk. 80 Eyüp Akcan), Doğan Erdoğan, Fofana, Bruno (Dk. 70 Koita)
Goller: Dk. 37 Wilks (Atko Grup Pendikspor ), Dk. 40 Ali Kaan Güneren (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 42 Burak Bekaroğlu, Dk. 52 Alim Öztürk, Dk. 66 Mendes, Dk. 76 Oğuz Kağan Güçtekin (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 45 Mesut Özdemir, Dk. 76 Yiğit Fidan, Dk. 81 Wilks (Atko Grup Pendikspor )
