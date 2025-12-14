Futbol: Trendyol 1. Lig

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanan mücadelede Atko Grup Pendikspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaşırken, her iki takım da gollerini kalelerine gönderen oyuncularla sahadan ayrıldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Berkay Erdemir, Seyfettin Ünal, Arif Dilmeç

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Soldo, Berkay Sülüngöz, Denic, Clarke-Harris, Wilks, Hüseyin Maldar (Dk. 85 Ahmet Karademir), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Dk. 85 Hamza Akman), Furkan Doğan (Dk. 67 Sequeira), Yiğit Fidan

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Güray Vural (Dk. 80 Conte), Oğuz Kağan Güçtekin, Mendes, Ali Kaan Güneren (Dk. 80 Eyüp Akcan), Doğan Erdoğan, Fofana, Bruno (Dk. 70 Koita)

Goller: Dk. 37 Wilks (Atko Grup Pendikspor ), Dk. 40 Ali Kaan Güneren (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 42 Burak Bekaroğlu, Dk. 52 Alim Öztürk, Dk. 66 Mendes, Dk. 76 Oğuz Kağan Güçtekin (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 45 Mesut Özdemir, Dk. 76 Yiğit Fidan, Dk. 81 Wilks (Atko Grup Pendikspor )

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Atko Grup Pendikspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

