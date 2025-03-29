Pendikspor ve Çorum FK 2-2 Beraber Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Pendikspor, evinde konuk ettiği Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Çorum FK'nın golleri Ferhat Yazgan ve Thomas Verheydt'ten gelirken, Pendikspor'un gollerini Bekir Karadeniz ve Yonathan del Valle attı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
30. dakikada penaltı kazanan Çorum ekibinde Ferhat Yazgan, topu filelerle buluşturdu. 0-1
38. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Eren'in yerden pasında Verheydt arka direkte yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi. 0-2
60. dakikada Del Valle'nin sol kanattan taşıdığı top sonrası ceza sahasına ortaladı. Bekir'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
80. dakikada ceza sahasında topla buluşan Yonathan del Valle, yerden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-2
Hakemler: Yunus Dursun, Hasan Erdoğan, Mehmet Ali Vardar
Pendikspor: Emre Koyuncu, Kitsious (Samet Asatekin dk. 73), Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Nuno Sequeira (Furkan Doğan dk. 46), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Mete Kaan Demir (Emeka Eze dk. 46), Samuel Saiz (Djorde Denic dk. 46), Yonathan del Valle, Jetmir Topalli (Efe Sayhan dk. 90)
Yedekler: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz, Tarık Tekdal, Hasan Kılıç, Tunç Ataç
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Atila Turan, Zargo Toure, Loick Landre, Erkan Kaş, Burak Süleyman (Suat Kaya dk. 63, Ferhat Yazgan, Atakan Cangöz (Cosgun Diniyev dk. 46, Atakan Akkaynak (Tunahan Ergül dk. 63), Eren Karadağ (Amar Catic dk. 73), Thomas Verheydt (Ali Akman dk. 78)
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Eren Tunalı, Kerem Kalafat, Durel Avounou, Hasan Ege Akdoğan
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Goller: Ferhat Yazgan (dk. 30), Thomas Verheydt (dk. 38) (Çorum FK), Bekir Karadeniz (dk. 60), Yonathan del Valle (dk. 80) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Murat Akça, Nuno Sequeira, Del Valle (Pendikspor) - İSTANBUL