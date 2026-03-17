Haberler

Pendikspor, sakatlığı bulunan 5 oyuncusuna ilişkin açıklama yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atko Grup Pendikspor, sakatlığı bulunan 5 oyuncusunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Nuno Sequeira'nın tedavisi başlatılırken, diğer oyuncuların rehabilitasyon süreçleri devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan klinik muayene ve tetkikler sonucunda sağ baldır (soleus) kasında kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Nuno Sequeira'nın tedavi sürecine başlanmıştır. Sağ uyluk (biceps femoris) kaslarında zorlanma ve ödem saptanan Stelios Kitsiou ile Jonson Clarke-Harris'in tedavisi devam etmektedir. Mesut Özdemir, fizyoterapist eşliğinde rehabilitasyon çalışmalarını sürdürmektedir. Hüseyin Maldar ise atletik performans antrenörü eşliğinde bireysel çalışmalarına devam etmektedir."

İstanbul temsilcisi, 31 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 53 puanla 6. sırada kendisine yer buldu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

Netanyahu'dan yeni video: Onu da öldürdük, İran halkı ayaklansın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA'dan İran'a Dünya Kupası çağrısı

İran'ı açık açık davet ettiler! Trump'ı duyunca dellendirecek karar
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Fenerbahçe'de şampiyonluk için tek bir yol var

Şampiyonluk için tek bir yol var: ''Bunu yapın, birinci olun'' dedi
İş ilanındaki ifadeler büyük tepki çekti: Yöneticisiyle...

Bu nasıl rezil bir iş ilanıdır böyle: Yöneticisiyle...
FIFA'dan İran'a Dünya Kupası çağrısı

İran'ı açık açık davet ettiler! Trump'ı duyunca dellendirecek karar
Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Eski eşim annemle ilişki yaşıyordu

Yayına damga vuran itiraf: Eşimi annemle birlikte yakaladım
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı

Savaş şiddetleniyor: Süper ağır sistemler devreye alındı