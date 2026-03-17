Pendikspor, sakatlığı bulunan 5 oyuncusuna ilişkin açıklama yaptı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atko Grup Pendikspor, sakatlığı bulunan 5 oyuncusunun son durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Kırmızı-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan klinik muayene ve tetkikler sonucunda sağ baldır (soleus) kasında kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Nuno Sequeira'nın tedavi sürecine başlanmıştır. Sağ uyluk (biceps femoris) kaslarında zorlanma ve ödem saptanan Stelios Kitsiou ile Jonson Clarke-Harris'in tedavisi devam etmektedir. Mesut Özdemir, fizyoterapist eşliğinde rehabilitasyon çalışmalarını sürdürmektedir. Hüseyin Maldar ise atletik performans antrenörü eşliğinde bireysel çalışmalarına devam etmektedir."

İstanbul temsilcisi, 31 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 53 puanla 6. sırada kendisine yer buldu.