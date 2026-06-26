Pendikspor, Trabzonspor'dan ayrılan Onuralp Çakıroğlu'nu kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, Trabzonspor ile yollarını ayıran 18 yaşındaki kanat oyuncusu Onuralp Çakıroğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, Trabzonspor ile yollarını ayıran Onuralp Çakıroğlu'nu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını bildirildi.
Açıklamada, "Onuralp Çakıroğlu'na 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, Pendikspor formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay